Полицейские Петербурга задержали 41-летнего местного жителя, который помогал телефонным аферистам. Мужчина оборудовал узел связи мошенников в коммуналке в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Он нашел подработку в мессенджере. Кураторы попросили его создать стационарный технический центр прямо у себя в комнате. Через этот центр мошенники беспрепятственно общались с жертвами. Оборудование обеспечивало работу сим-боксов, через которые проходил трафик. За свою работу мужчина получал 15 тысяч рублей в неделю.

- Задержанный причастен к обману 27-летнего петербуржца. В марте этого года мужчина отдал аферистам больше 1,8 млн рублей. По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, - уточнили в полиции.

Во время обыска у злоумышленника изъяли четыре сим-бокса, три системных блока, два монитора, роутер и больше 150 сим-карт российских операторов. Теперь в отношении него возбудили еще одно дело - о создании и использовании инфраструктуры для незаконной организации связи. Полиция ищет его соучастников и проверяет другие эпизоды его деятельности.