Росприроднадзор требует 44 миллиона рублей за загрязнение земли под Петербургом

Если компенсацию не выплатят добровольно, то разбирательство дойдет до суда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Росприроднадзор требует более 44 миллионов рублей за вред, причиненный земли в Ленинградской области. Серьезному разбирательству предшествовала жалоба жителей деревни Лаврики, которые заявили о складировании отходов на правом берегу Охты осенью 2024 года. После этого на место выехали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления и подтвердили факт, сообщили в ведомстве.

- Если средства не поступят в установленный срок, то Росприроднадзор обратится в суд, - говорится в сообщении.

Известно, что участок находится в долевой собственности трех физических лиц. Все они получили претензионное письмо о добровольной компенсации причиненного вреда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на ликвидацию несанкционированных свалок в Красногвардейском районе выделят 40 миллионов рублей. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика объявила администрация района. Принять в нем участие можно до 12 мая 2026 года.