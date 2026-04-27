Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2026 7:34

Росприроднадзор требует 44 миллиона рублей за загрязнение земли под Петербургом

Участок берега Охты оказался завален отходами
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Если компенсацию не выплатят добровольно, то разбирательство дойдет до суда.

Если компенсацию не выплатят добровольно, то разбирательство дойдет до суда.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Росприроднадзор требует более 44 миллионов рублей за вред, причиненный земли в Ленинградской области. Серьезному разбирательству предшествовала жалоба жителей деревни Лаврики, которые заявили о складировании отходов на правом берегу Охты осенью 2024 года. После этого на место выехали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления и подтвердили факт, сообщили в ведомстве.

- Если средства не поступят в установленный срок, то Росприроднадзор обратится в суд, - говорится в сообщении.

Известно, что участок находится в долевой собственности трех физических лиц. Все они получили претензионное письмо о добровольной компенсации причиненного вреда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на ликвидацию несанкционированных свалок в Красногвардейском районе выделят 40 миллионов рублей. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика объявила администрация района. Принять в нем участие можно до 12 мая 2026 года.