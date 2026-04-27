Метеоролог Шувалов заявил, что аномальные холода уйдут из Центральной России к 30 апреля

Погода в Центральной России вернется к весенним значениям к концу апреля. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Как заявил синоптик изданию «Абзац» атмосферное давление начнет повышаться, а интенсивность осадков постепенно снизится в течение ближайших суток.

- Если сегодня осадки сильные, то завтра они будут умеренные, а в среду умеренные и местами небольшие. Ветер ко вторнику практически стихнет, – пояснил Шувалов.

Специалист отметил, что до середины недели температура останется низкой: около 0 °C ночью и до +4 °C днем. Потепление начнется с четверга, а к первым числам мая воздух прогреется значительнее:

По словам синоптика майское тепло, когда воздух прогревается выше 12–17 градусов придет к длинным выходным – с 9 по 11 мая.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», Северную столицу и соседние регионы накрыла непогода. Город и область завалило снегом. Несколько десятков населенных пунктов остались без электричества, на трассах Ленобласти произошло несколько ДТП.