Безработную женщину заподозрили в поножовщине у кафе в Сланцах

В ночь на 26 апреля у кафе на улице Кирова в Сланцах было не до сна. Недалеко от входа неспящие обнаружили 41-летнюю женщину, истекающую кровью. В пострадавшей узнали заведующую местного ломбарда. Приехавшие на вызов медики диагностировали у нее ножевое ранение, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Задержать подозреваемую в нападении удалось спустя всего несколько часов. Ею оказалась 40-летняя безработная женщина. Полицейские застали ее в квартире дома на улице Чкалова, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что до инцидента между горожанками возник конфликт. Слово за слово, как одна из них достала нож, что обернулось уголовным делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

