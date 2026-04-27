Павловский парк закрыли 27 апреля из-за сильного ветра

Гулять по парку сейчас опасно из-за сильных порывов ветра. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Павловский парк временно перестал принимать гостей 27 апреля. Причина - резкое ухудшение погоды. Администрация музея-заповедника сообщила об этом в своем telegram-канале. Гулять по парку сейчас опасно из-за сильных порывов ветра.

- В Петербурге сегодня облачно, местами идет мокрый снег с дождем. Ветер дует с северо-запада. Его порывы достигают 10-15 метров в секунду. Утром температура была около +4 градусов, днем воздух прогреется до +6…+8 градусов. Атмосферное давление при этом будет расти, - рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Сильный ветер продержится в регионе еще пару дней. Основной снег сейчас идет на востоке Ленинградской области. Там дороги будут в плохом состоянии, а ночью возможен слабый минус. В Петербурге же осадков сегодня уже не ожидается. Завтра возможны небольшие дожди, но будет проглядывать солнце.

Настоящее улучшение погоды начнется во второй половине недели. Ветер стихнет, осадки прекратятся. Температура поднимется до +10 градусов. А с 1 мая станет еще теплее: воздух прогреется до +15 градусов и выше.