6 человек пойдут под суд за незаконную продажу алкоголя в лаунж-барах Петербурга

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном обороте алкоголя в лаунж-барах. На скамье подсудимых окажутся шесть участников организованной группы. Их обвиняют по статье 171.3 УК РФ - закупка, перевозка и хранение спиртного без лицензии в особо крупном размере.

- С сентября 2023 года по апрель 2025 года обвиняемые торговали алкоголем в сети лаунж-баров. Заведения находились на улице Ефимова, Жуковского, Исполкомской, Ломоносова, Стремянной, 8-й Советской и проспекте Испытателей, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В базах не было лицензии на розничную продажу спиртного – его покупали в обычных магазинах, а затем подавали в баре. Чтобы скрыть следы, они прятали бутылки в специальных тайниках внутри заведений. Для общения между собой использовали зашифрованные каналы связи.

Преступную деятельность пресекли в апреле 2025 года. Оперативники провели обыски и изъяли всю незаконную алкогольную продукцию. Уголовное дело уже направили в Куйбышевский районный суд.