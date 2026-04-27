Петербуржцам рассказали, куда можно бюджетно отправиться на майские праздники за границу

Майские праздники совсем скоро, поэтому самое время задуматься о предстоящем отдыхе. Турэксперт и генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова рассказала NEWS.RU, что бюджетным вариантом для насыщенных выходных может стать поездка в Турцию. Ее средняя стоимость на двоих составила от 100 до 105 тысяч рублей.

- Куда рвануть в мае - в Сочи или Турцию? Давайте честно сравним параметры. Цены. На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в четырехзвездочный отель «все включено» на 10 ночей стартует от 117 тысяч рублей. Сочинская «четверка» на те же даты - от 137 тысяч рублей. Но есть важный нюанс: в турецкий пакет уже входит перелет, тогда как в Сочи цену на авиабилеты часто добавляют сверху, - привело издание слова Кодяковой.

Турэксперт также обратила внимание на еще один приятный бонус - теплую погоду. Именно в Анталье воздух в мае может прогреваться до +28 градусов. В Сочи в это время столбики термометров не превышают 20 градусов тепла.