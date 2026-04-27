Два человека погибли в ДТП с участием полуприцепа под Петербургом

Трагедия произошла на трассе Вологда -Тихвин - Кола. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Вечером 26 апреля на 506-м километре трассы Вологда -Тихвин - Кола в Волховском районе 40-летний водитель «Шевроле» ехал от деревни Хвалово в сторону Иссад, однако в какой-то момент потерял управление. Это привело к тому, что он выехал на встречную полосу движения и влетел в «Рено» с полуприцепом, за рулем которого сидел 59-летний мужчина. ДТП закончилось трагедией. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате аварии водитель и пассажир «Шевроле» скончались на месте от полученных травм, - уточнили в ведомстве.

Полиция начала разбираться в обстоятельствах и причинах ДТП под Петербургом. Но это дорожное происшествие за последнее время было не единственным.Накануне под колеса «Лады» попал 10-летний школьник в Кировском районе Петербурга, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».