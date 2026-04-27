НовостиЭкономика27 апреля 2026 10:37

Финансист Примак: Ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 10 процентов

По словам эксперта, это оптимистичный сценарий, который не факт, что произойдет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Финансисты дали прогноз по размеру ключевой ставки к концу 2026 года.

После того как Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, эксперты вновь стали рассуждать, как это скажется на экономике России. По словам декана Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, банки будут снижать процентные доходы по депозитам. В интервью URA.RU эксперт предположил, что застройщики в теории могут снизить цены на недвижимость, но только в том случае, если предложение превысит спрос. Однако суть в том, что такого сценария давно не было.

- Ключевая ставка Центрального Банка России все равно остается крайне высокой, даже запретительной, считает Ордов. – Поэтому оценить ее влияние на экономику страны необходимо через призму последовательности решений. Сейчас кредиты в России доступнее не стали.

Но насколько сильно ставка упадет в дальнейшем? По оценкам финансового аналитика Алексея Примака, в идеале до конца 2026 года она составит 10 процентов. Но это очень оптимистичный сценарий, говорит эксперт.

- Осенью специалисты ЦБ посмотрят, как изменился общий уровень цен на товары и услуги в экономике, чтобы принять дальнейшее решение по «ключу». Финансисты ожидают, что ставка не превысит 12 процентов к концу года – добавляет Примак.