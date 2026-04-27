Движение на Троицком мосту временно перекрывали днем 27 апреля

Проезд по Троицкому мосту снова доступен. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 27 апреля на Троицком мосту в Петербурге временно перекрывали движение. Один из водителей, оказавшихся там, пожаловался на отсутствие проезда около 14:00. Информация об этом следует из данных «Яндекс. Пробки».

Проезд по участку Троицкого моста временно был недоступен. Фото: «Яндекс. Пробки»

Кроме того, недоступным стал также участок перед Троицким мостом, а именно на правой стороне Суворовской площади. Но это сделали ради дорожных работ.

Судя по данным сервиса, перекрытыми оказались набережная реки Фонтанки, набережная Зимней канавки, Миллионная улица, а еще отрезок Перинной линии.

Общая загруженность дорог в Петербурге по состоянию на 14:10 небольшая - всего четыре балла. Однако некоторые автомобилисты все-таки попали в заторы. Их зафиксировали на Дворцовом мосту, Университетской набережной, улице Куйбышева, Потемкинской улице и не только.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 27 апреля в Петербург прилетел президент России Владимир Путин.