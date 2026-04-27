Мощный ветер до 15 метров в секунду накроет Петербург 28 апреля

27 апреля Петербург оказался во власти тыловой части циклонического вихря, центр которого мчится в центральные области Европейской России. В такой ситуации первая половина дня отметилась мокрым снегом и дождем, но уже ближе к вечеру осадки немного утихнут, о чем ранее в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус. И пока холодно - столбик термометра покажет максимум до +8 градусов. Завтра милости от погоды ожидать не стоит, но важно помнить, что весна и лето - не за горами. Об очередных изменениях в атмосфере горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 апреля в Северной столице прогнозируется порывы ветра до 15 метров в секунду, - уточнили спасатели.

Тем временем синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил приятные новости. На протяжении следующих нескольких дней над Петербургом будет выглядывать солнце. А общее улучшение погоды начнется во второй половине недели. После 1 мая температура воздуха прогреется до +15 градусов и даже выше.