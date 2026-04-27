Риелтор объяснила, почему квартиры в Петербурге и Москве стоят как вилла у моря в Турции

Цены на квартиры в Петербурге и Москве продолжают расти и достигают стоимости некоторых вилл у мора в Турции. Риелтор Наталья Бахурина, являющаяся экспертом по зарубежной недвижимости, заявила, что такое может быть из-за избыточного спроса, который провоцирует высокую цену за жилье.

- Если бы спроса было не так много, то цены бы тоже снизились. Москва – это отдельное государство, куда приезжает очень много людей, где есть работа и возможность зарабатывать деньги. Столица живет по своим правилам. В Краснодаре за условные 15 млн рублей можно купить роскошную квартиру на 100 квадратных метров, - цитируют эксперта в «Абзаце».

Кроме того, в издании проанализировали рынки недвижимости в курортном городе Бодрум в Турции. Там действительно можно приобрести дом на 100 «квадратов» за 150 тысяч евро, это около 13,2 миллиона рублей. А в центре Барселоны продают двушку за 16,2 млн рублей.