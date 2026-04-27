Студенческие семьи Ленобласти могут получить 300 тысяч рублей за рождение ребенка

Малыш должен быть зарегистрирован на территории Ленобласти.

Студенческим семьям из Ленинградской области напомнили, что за рождение ребенка они могут получить 300 тысяч рублей. Но для единовременной выплаты необходимо соблюсти несколько важных условий, о чем сообщил Онлайн47.

- Меру социальной поддержки предоставят, если на дату рождения малыша возраст обоих родителей (или единственного родителя) не превышает 25 лет включительно, а сами они обучаются на очной или очно-заочной форме в вузах или колледжах, - уточнило издание.

Помимо этого, студенческие семьи должны зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области. Выплату также одобрят, если кроха появился на свет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. И положительное решение вынесут вне зависимости от уровня дохода молодых родителей.

