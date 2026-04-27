В России вошли в клиническую практику мРНК-вакцины против меланомы: что это значит для пациентов

Весной 2026 года в НМИЦ радиологии Минздрава России начали применять мРНК-вакцину «Неоонковак» в рамках иммунотерапии меланомы кожи — одной из самых агрессивных форм рака. Вакцина создается персонально и направлена на предотвращение возвращения опухоли после хирургии. В первые месяцы у 94% пациентов не отмечено прогрессирования заболевания, что делает подход перспективным шагом к персонализированной онкологии.

МРНК-вакцина обучает иммунную систему: она запускает выработку специфических Т-клеток, распознающих уникальные мутации в клетках меланомы и уничтожающих их. По сравнению с химиотерапией этот метод чаще сопровождается менее выраженной системной токсичностью, однако требует тщательного медицинского сопровождения и контроля побочных эффектов.

Для пациентов с меланомой или подозрением на нее важно регулярно проходить обследования и сдавать анализы: клинический анализ крови, биохимический (печень, почки, маркеры воспаления), белок S-100 и LDH, генетическое тестирование опухоли (BRAF, NRAS, KIT) при наличии образца, а также иммунологические исследования по показаниям.

Помимо лабораторных тестов, пациентам показаны регулярный дерматологический осмотр, дерматоскопия и при необходимости КТ/МРТ или ПЭТ-КТ для выявления отдаленных метастазов. Новые терапии, включая мРНК-вакцины, должны назначаться только после комплексного обследования и под наблюдением онколога. Их появление в российской практике повышает шансы на снижение риска рецидива и развивает более «умную» иммунотерапию, успех которой зависит от своевременной диагностики, регулярного контроля анализов и ответственного отношения пациента.

