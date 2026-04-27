Предприятиям Ленобласти помогут с роботами и автоматизацией

Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области запустил новый сайт - robots.813.ru. Платформа создана для бизнеса, который хочет повысить производительность труда, сократить издержки и внедрить современные технологии. Это практический инструмент, а не просто каталог.

На сайте можно найти готовые решения по роботизации, автоматизации и цифровизации. Разработчики учли особенности разных отраслей: от тяжелой промышленности до пищевой и косметической. Пользователи увидят примеры внедрений, типовые сценарии и смогут подобрать технологии под свои конкретные задачи. Главные цели - снизить влияние человеческого фактора и постоянно повышать качество продукции.

- Предприниматели могут получить не только консультацию, но и деньги. 70% затрат на проект по повышению производительности труда оплатит бюджет. Это делается через Региональный центр инжиниринга. Если нужны инвестиции, их можно взять под льготные 1% годовых - через Региональный фонд развития промышленности по продукту «Цифровизация промышленности», - пояснил директор Фонда Вадим Аверин.

Ресурс будет полезен как опытным компаниям, которые уже внедряют автоматизацию, так и тем, кто только присматривается к роботизации. Зайти на сайт и изучить варианты может любой желающий.