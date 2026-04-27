Петербуржцы столкнулись с проблемами при оплате парковок 27 апреля

Проблемы с оплатой парковок возникли в Петербурге 27 апреля. Об этом предупредили в пресс-службе Городского центра управления парковками.

- Трудности возникают у тех водителей, кто использует мобильный интернет и банковские карты, не привязанные к парковочному счету. Также не всегда проходит оплата через Систему быстрых платежей, - уточняется в сообщении.

Водителям рекомендуют временно перейти на другие способы. Безотказно работают парковочный счет и привязанная карта в официальном приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Также можно отправить СМС на короткий номер, воспользоваться приложением «Парковки России» или любым паркоматом. Специалисты советуют заранее пополнить парковочный счет, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Днем 27 апреля петербуржцы вновь массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, количество сообщений от пользователей начало резко расти после полудня.