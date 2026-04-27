Суд Петербурга признал «Российскую ЛГБТ-сеть»* экстремистским объединением

Суд Петербурга удовлетворил административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти

Санкт-Петербургский городской суд признал общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»* экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

- Дело рассматривали в закрытом режиме, - говорится в сообщении.

Это объяснили тем, что в материалах был гриф «Секретно». Административный иск подало ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленинградской области.

* - экстремистское объединение, деятельность которого запрещена на территории РФ