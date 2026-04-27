Хулиган пригрозил пистолетом посетителю круглосуточного магазина в Петербурге

В результате инцидента в гипермаркете чудом никто не пострадал. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 26 апреля в круглосуточном сетевом гипермаркете на Хасанской улице в Красногвардейском районе услышали мужские крики. Выяснить отношения решили двое посетителей, однако слов одному из них показалось мало и его рука потянулась за оружием. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Хулиган достал и направил на своего оппонента пневматический пистолет, - говорится в сообщении.

Увидев это, работники гипермаркета тут же нажали на кнопку тревожной сигнализации. Чтобы приехать на место происшествия, наряду вневедомственной охраны понадобилось всего несколько минут. У 36-летнего подозреваемого нашли и изъяли оружие, а после доставили его в отдел полиции. В результате инцидента чудом никто не пострадал.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о задержании дебошира, который ударил девушку в караоке-баре в Приморском районе.