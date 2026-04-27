Более 200 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Петербурге

"Добрый субботник" объединил петербуржцев. Фото: https://t.me/razumishkin

В Петербурге прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Несмотря на прохладную погоду, горожане вышли на улицы города. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. В результате уборки очистили 22 миллиона квадратных метров территории, высадили 861 дерево и 2,3 тысячи кустарников. А также провели более 150 мероприятий, включая семейные игры, мастер-классы по созданию арт-объектов и экологические акции по уборке мусора.

- Центральной площадкой субботника стал Купчинский сквер, благоустроенный осенью прошлого года. В рамках субботника в сквере были посажены черемуха и ива, - рассказал Александр Беглов в своем еженедельном обращении.

Купчинский сквер и другие общественные пространства были модернизированы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Все эти территории были приведены в порядок во время субботника, включая Стрельнинскую бухту, Любашинский сад, Заневский парк, Среднее Суздальское озеро, парк «Зима-Лето», Фёдоровский сквер и другие.