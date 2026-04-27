Мужчина, накопивший 6 млн рублей долгов, лишился BMW возле суда в Петербурге

Мужчине пришлось возвращаться домой пешком.

47-летний мужчина из Петербурга накопил задолженность в размере 6 миллионов рублей. На протяжении почти четырех последних лет он не оплачивал штрафы ГИБДД и налоговые платежи, а также обзавелся долгами перед физическими и юридическими лицами. Все это в последствии стало причиной внимания со стороны судебных приставов. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

- Должник приехал на судебное заседание в здание Приморского районного суда как участник, не подозревая, что его BMW 2008 уже находится под пристальным вниманием. В итоге иномарку арестовали и отправили на специализированную стоянку на эвакуаторе, - рассказали в ведомстве.

Мужчине объяснили, что если в ближайшее время он не разрешит свои финансовые вопросы, то его дорогостоящую «ласточку» продадут в пользу взыскателей. Ему также придется оплатить расходы на эвакуатор и стоянку.

