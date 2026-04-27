НовостиОбщество27 апреля 2026 15:46

Строительство нового комплекса по переработке отходов «Рахья» начали в Ленобласти

Он будет обслуживать Всеволожский и Кировский районы
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Новый КПО будет перерабатывать до 300 тысяч тонн мусора в год.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ленинградской области стартовало строительство нового комплекса по переработке отходов «Рахья». Он будет обслуживать в основном такие густонаселенные районы, как Всеволожский и Кировский, ежегодно перерабатывая 300 тысяч тонн ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- КПО станет вторым подобным объектом по переработке мусора, реализуемым региональным оператором «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», - говорится в сообщении.

После завершения строительства новый комплекс «Рахья» и действующий «Кингисепп» смогут в паре обрабатывать примерно 80 процентов всех ТКО Ленинградской области. А пока на его площадке продолжила работать тяжелая техника, где при ее помощи начали снимать плодородный слой, а также огораживать участок и выполнять геодезические работы.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про открытие нового КПО «Островский» под Петербургом. Его мощности способны перерабатывать до 600 тысяч тонн отходов в год.