Охотник застрелил мужчину на лесной дороге в Ленобласти, приняв его за лося. Трагедия произошла 3 января 2026 года, когда мужчина отправился на охоту в лес. В условиях плохой видимости он ошибочно принял автомобиль, который двигался по автодороге, за лося. В результате охотник сделал два выстрела. Пассажир, сидевший на переднем сиденье автомобиля, получил ранение в бедро. От полученного ранения человек скончался.

- Следственные органы Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины из Кингисеппского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, - рассказали в пресс-службе СКР по Ленобласти.

Следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.