Беглов: Исполнительная и законодательная власти Петербурга вместе решают задачи, поставленные президентом

В Таврическом дворце Петербурга прошло заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Мероприятие приурочили к 120-летнему юбилею российского парламентаризма. На заседании выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В своем обращении к участникам Путин отметил, что все ветви и уровни власти, включая парламентские структуры, показали свою надежность, самостоятельность и готовность отстаивать национальные интересы.

- На давление, угрозы и агрессивные действия против России наш народ ответил единством и решимостью, а государство - оперативными решениями, в том числе законодательными. Благодарю депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и региональных парламентариев за их активную позицию и профессионализм, - рассказал Владимир Путин.

По итогам заседания губернатор Александр Беглов также отметил важность обозначенных президентом направлений сотрудничества между исполнительной и законодательной властью. Среди таких мер выделили расширение соцгарантий для участников СВО и их семей, усиление контроля за соблюдением законов, создание правовой базы для передовых технологий, комплексное развитие территорий и поддержка креативных индустрий.

- Правительство и ЗакС Петербурга успешно реализуют задачи, поставленные президентом, для защиты нацинтересов. Важно смотреть в будущее, формировать правовые нормы, способствующие развитию, помогающие талантливым гражданам раскрыть свой потенциал, принести пользу стране и продвигать общество, государство, науку и экономику вперед, - заявил Беглов.

Помимо этого, губернатор сообщил, что в текущем парламентском году, с сентября 2025-го по апрель 2026-го, ЗакС принял 37 законов, предложенных губернатором. Многие из них направлены на развитие города. К слову, саму стратегию Северной столицы до 2035 года скорректировали с учетом наццелей и президентскими проектами.