Александр Беглов доложил Владимиру Путину о первой разводке Большого Смоленского моста через Неву

Большой Смоленский мост достроят к 2028 году. Фото: gov.spb.ru

27 апреля в Петербурге прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. В ходе встречи губернатор рассказал о начале эксплуатации Большого Смоленского моста через Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Мы уже его смонтировали практически полностью. Два крыла по 600 тонн каждое. Первая навигация уже прошла с разводным мостом. Это первый мост за 40 лет, который, по Вашему поручению, строится в Петербурге. В 2028 году окончим полностью, со всеми развязками. В 2027 году запустим рабочее движение, - отметил Александр Беглов.

По словам губернатора, Большой Смоленский мост - значимый мегапроект в развитии транспортной инфраструктуры города. Это самый большой судоходный мост среди разводных конструкций Петербурга. Он возвышается над водой на 15 метров и имеет ширину между опорами 60 метров. Также мост соединяет Володарский мост и мост Александра Невского и входит в транспортный обход исторического центра города.

Строительство ведется в рамках поручений президента России по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербургской агломерации.