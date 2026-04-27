В Петербурге продолжают развивать систему переработки отходов

В Петербурге запустили два завода по переработке мусора. Фото: gov.spb.ru

27 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту России доклад о ходе строительства комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). К слову, в Петербурге и Ленобласти уже функционируют два современных мусороперерабатывающих завода. Переработка отходов в городе осуществляется без их захоронения - это часть новой концепции обращения с ТКО, направленной на увеличение доли вторичных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первым в эксплуатацию ввели комплекс «Волхонка» в Красносельском районе Петербурга. Его вторая очередь начала работу в 2024 году. Комплекс способен перерабатывать до 600 тысяч тонн ТКО в год.

- 1 апреля текущего года начал работу комплекс по переработке отходов «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Его полная мощность также составляет 600 тысяч тонн переработки ТКО в год. С вводом этого комплекса Петербург досрочно достиг установленного президентом показателя в 100 процентов обработки ТКО, - рассказал Александр Беглов.

На 2027 год запланировано открытие КПО «Новоселки» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Особенностью этого комплекса станет максимальная автоматизация процесса сортировки с использованием робототехники и нейросети.

В Ленобласти также построят два новых КПО - «Юго-Западный-2» и «Юго-Восточный». Кроме этого, губернатор сообщил о закупке мусоровозов малого класса, адаптированных для работы в узких улицах исторического центра Петербурга.