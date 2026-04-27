В Ленобласти выпадет до 10 см снега 28 апреля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о выпадении снега в Ленобласти. Ожидается, что из-за циклона погодные условия в регионе будут нестабильными в течение нескольких дней, особенно в восточной части. По словам синоптика, в области может выпасть до 10 см снега.

- С 25 по 27 апреля в Петербурге выпало 88 процентов месячной нормы осадков, 77 процентов из которых пришлось на мокрый снег. Несмотря на то, что утром 27 апреля в центральной части города снег растаял под воздействием солнечных лучей и положительной температуры, на окраинах города снежный покров сохранился, - отметил синоптик в своих соцсетях.

В западных районах Ленобласти ситуация отличается. Например, в Шлиссельбурге за два с половиной дня выпало 51 миллиметр осадков, что превышает месячную норму на 130 процентов. К утру 27 апреля снежный покров достиг значительных размеров: в Сосново - 21 сантиметр, в Воейково - 19 сантиметров, в Кингисеппе и Гатчине - по 9 сантиметров, а в Шлиссельбурге - 8 сантиметров.

По прогнозам, 28 апреля на крайнем востоке Ленинградской области выпадет до 5–10 сантиметров снега, а в некоторых местах даже больше.