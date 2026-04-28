Пять поездов в Петербург задержались в Тверской области из-за отключения света

В Тверской области из-за непогоды на несколько часов встали пассажирские поезда. Электричество отключилось на участке Бежецк – Платищенка Октябрьской железной дороги, сообщили в компании. В результате задержали сразу пять составов, которые следовали в Петербург и обратно.

- В список попали поезда №45 Иваново – Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург – Самара, №46 Санкт-Петербург – Иваново, №44 Санкт-Петербург – Кострома и №347 Уфа – Санкт-Петербург, - уточнили в пресс-службе ОЖД.

На данный момент движение уже восстановлено, все составы отправились дальше по своим маршрутам. Время отклонения от графика разное: от 35 минут до почти трех часов (2 часа 50 минут).

Сотрудники поездных бригад сейчас помогают пассажирам и отвечают на их вопросы. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздания. Причины отключения электричества - неблагоприятные погодные условия, которые привели к сбоям в системе питания путей. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.