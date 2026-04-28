Плотное движение наблюдалось и на набережных Невы.

Утром 28 апреля улицы Северной столицы встали в непривычно плотные заторы. Сервис «Яндекс» оценил ситуацию в 6 баллов, тогда как в последнее время утренний трафик не превышал 5 баллов. Главной причиной стали дорожные работы на КАД.

- Самая длинная пробка образовалась на внутренней стороне Кольцевой автодороги - от Янино-1 до Софийской улицы. Ее протяженность составила почти 16 километров, - следует из данных онлайн-карт.

Водители теряли здесь более полутора часов вместо обычных 29 минут. Причина - перекрытие двух полос движения между вантовым мостом и Софийской улицей. Работы проводятся на отрезке с 57-го по 60-й километр и продлятся с 30 апреля по 8 мая.

Кроме того, пробки сковали съезд к аэропорту Пулково, а также Мурманское шоссе, Народную улицу и проспект Славы. Плотное движение наблюдалось и на набережных Невы, но быстро рассосалось. Город встал в привычные для часов пик заторы, но их интенсивность оказалась выше обычного. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений.