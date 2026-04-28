Ясли будут в шаговой доступности для всех петербуржцев к концу 2027 года

Губернатор Александр Беглов на встрече с президентом доложил о развитии дошкольного образования в городе. Он напомнил, что в прошлый раз глава государства обратил внимание на ясельные группы. С тех пор это направление усилили, сообщил губернатор.

- В прошлый раз, когда мы с Вами встречались, обратили внимание на ясельные группы. Мы провели соответствующую работу, усилили это направление, - сказал губернатор.

Сегодня 96% воспитанников детских садов ходят в группы полного дня - с 7 утра до 7 вечера. Ясли посещают около 45 тысяч детей. Из них 68% - это ребята от двух до трех лет, а 32% - малыши от года до двух лет. Беглов подчеркнул, что сейчас дефицита ясельных групп в городе уже нет. А до конца 2027 года власти планируют сделать так, чтобы они были в шаговой доступности у 100% семей.

С февраля по апрель число желающих отдать детей в ясли выросло на 10%. Причем впервые появились запросы от родителей малышей младше одного года. В городе уже организовали запись в ясли для таких детей. Их начнут принимать в следующем учебном году. Также предусмотрены группы краткосрочного пребывания.