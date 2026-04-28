Школу на 1,5 тысячи учеников построили в Парголово

В Выборгском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школу на 1550 мест. Она расположена в Парголово на улице Тимура Сиразетдинова. Четырехэтажное П-образное здание площадью 25,4 тысячи квадратных метров построил застройщик в рамках соглашения с городским правительством.

- Пространство школы спроектировали с учетом разделения потоков младших, средних и старших классов и современных требований безопасности. Ученики начальной школы учатся на первом этаже. Там же находятся актовый зал, мастерские, медицинский и пищевой блоки, а также два бассейна - 25-метровый и 10-метровый, - сообщили в пресс-службе Смольного.

На прилегающей территории обустроили спортивный кластер. Там есть поле для мини-футбола, прыжковая яма, площадки для командных игр, тенниса и полоса препятствий. Также сделали зону для отдыха и площадку для массовых мероприятий с местом для поднятия флага.

Школа станет корпусом школы №475 и примет учеников 1 сентября 2026 года. Ранее в квартале уже открыли детский сад на 280 мест, сейчас строят второй - на 380 мест.