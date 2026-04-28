Почти 7 тысяч свободных рабочих мест есть в Псковской области

6,8 тысячи свободных рабочих мест есть в Псковской области. Об этом пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Интересно, что, по данным на конец апреля, чуть больше половины вакансий приходится на местный мясокомбинат. Кроме того, в топе дефицита специалистов находятся следующие сферы: здравоохранение (800 вакансий), образования (700), а также государственного управления (600).

В регионе активно реализуют федеральный проект «Активные меры содействия занятости», который существует в рамках национального проекта «Кадры». Если коротко, с помощью этой программы привлекают рабочих из других областей России. Работодателям на эти цели дают по 225 тысяч рублей на каждого сотрудника.

- С работником заключают срочный трудовой договор на неопределенный срок продолжительностью не менее двух лет, в них указывают меры поддержки, в том числе компенсации и иные выплаты, которые предоставляются работодателем работнику, - пишет издание.

Добавим, что в 2026 году в данной программе примут участие 17 человек.