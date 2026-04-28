Владельцев зданий в Петербурге оштрафовали на 10 млн рублей за граффити

Штрафы на 10 млн рублей выписали за граффити на нежилых зданиях в Петербурге за месяц. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В Петербурге продолжается месячник по благоустройству. Нейросетевые комплексы «Городовой» активно сканируют город в поисках нарушений. Главная цель сейчас - посторонние графические изображения на фасадах нежилых зданий.

- За первую половину месяца камеры зафиксировали рисунки и надписи, которые не убирали больше двух недель. В итоге около 120 собственников получили штрафы. Общая сумма наказаний составила почти 10 млн рублей, - отчитались в Комитете.

Комплексы фиксируют нарушение дважды с интервалом в 14 дней. Если компьютерное зрение видит на том же здании ту же самую надпись через две недели, это автоматически становится основанием для штрафа. Такой подход позволяет наказывать только тех, кто действительно не следит за своим имуществом. Те, кто оперативно устраняет недочеты, под ответственность не попадают.