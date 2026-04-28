Движение грузовиков массой более 3,5 тонн приостановят на участке КАД из-за ПМЭФ

Движение на участке КАД ограничат на пять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ПМЭФ-2026 движение грузовиков массой более 3,5 тонн приостановят на пять дней на участке КАД Петербурга. Об этом водителей предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 2 по 6 июня будет введено временное ограничение движения для грузовиков массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с автодорогой Марьино - Ропша, на отрезке с 60-го по 94-й километр, - пояснил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

На протяжении этих дней на табло на участке КАД выведут соответствующую информацию и установят дорожные знаки. Для регулирования движения также привлекут экипажи Госавтоинспекции.

Напомним, ПМЭФ-2026 будет проходить с 3 по 6 июня. Подготовка в самом разгаре. Известно, что только на стенд Петербурга потратят 186,6 миллиона рублей.