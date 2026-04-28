Двух мужчин обвинили в нелегальном обороте 80 килограммов черной икры в Петербурге

Оба фигуранта вину признали. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Двух мужчин обвинили в нелегальном обороте 78 килограмм черной икры. До этого они успели организовать межрегиональный канал по пересылке этого дорогостоящего деликатеса, однако их незаконный бизнес раскрыли. О подробностях сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

- Один из фигурантов, используя указанный канал, осуществил пересылку икры при помощи авиатранспорта на территорию грузового терминала Пулково. Затем, 1 июля 2025 года его соучастник получил продукцию и отвез по месту своего жительства, где хранил ее в морозильной камере для последующей продажи, - уточнили в ведомстве.

Спустя время двоих мужчин задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. После этого следователь СК России предъявил им обвинение. Вину в преступлении оба признали. Расследование уголовного дела по третьей части статьи 258.1 УК РФ продолжается.