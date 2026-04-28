Пожарные спасли собаку из горящей квартиры под Петербургом

Собака чувствует себя хорошо. Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО/ВК

Около полудня 28 апреля в кирпичном жилом доме в деревне Загривье Сланцевского района Ленинградской области вспыхнул огонь. Пламя разгорелось на кухне квартиры на первом этаже, охватив площадь 1,5 квадратных метра, сообщил 78.ru. Однако владельцы переживали не только за имущество, но и за домашнего питомца, чья жизнь висела буквально на волоске.

- На место происшествия оперативно приехал личный состав 145-й пожарной части «Леноблпожспас». Из горящей квартиры спасатели вызволили собаку, - уточнил телеканал.

Не менее быстро - всего за считанные минуты - огнеборцы ликвидировали горение. В результате случившегося никто не пострадал.

