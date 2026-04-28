Четырех петербуржцев осудили за кражу смартфонов на маркетплейсах

Общая сумма похищенного с 2023 года составила почти 156 тысяч рублей.

Выборгский районный суд рассмотрел уголовное дело против организованной группы, которая заказывала смартфоны на маркетплейсах и подменяла их на фальшивые. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из фигурантов, имевший опыт в махинациях, создал устойчивую группу и разработал план хищений. Позже он привлек к делу еще троих сообщников.

Схема выглядела так: мошенники оформляли заказы на маркетплейсе, используя подложные сим-карты и банковские карты. Получив настоящие товары (в основном наушники и адаптеры Apple), они заменяли их на подделки. После этого под надуманными предлогами оформляли возврат денег. Полученные средства возвращались на счета, а настоящую технику руководитель сбывал через проверенные каналы, деля доход между участниками.

- Общая сумма похищенного с 2023 года составила почти 156 тысяч рублей. В суде все фигуранты признали свою вину частично, - уточняется в сообщении.

Суд назначил двоим организаторам наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Уголовное дело в отношении еще двоих участников прекратили за примирением сторон. Гражданские иски по делу не заявлялись.