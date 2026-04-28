Фильм про работу Ленинградского зоопарка во время блокады бесплатно покажут 9 мая

Гостям нужно купить только входной билет в Ленинградский зоопарк.

9 мая в Ленинградском зоопарке пройдет премьера фильма «Блокадный зоопарк». Ее посетят режиссер Андрей Егоров и сценарист Анатолий Аграфенин. Они поделятся закулисными историями и ответят на вопросы гостей. Сеанс начнется в 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

- Кино расскажет о подвиге служителей зоосада, которые спасали животных во время войны, а также о том, как бегемот Красавица стала символом стойкости и самоотверженности, -говорится в сообщении.

Гости Ленинградского зоопарка смогут увидеть уникальные материалы из архива, узнать детали о ежедневной борьбе за жизнь подопечных, а еще из первых уст услышать, как создавалась кинолента о блокадном зоосаде. Сеанс бесплатный, посетителям нужно оплатить только входной билет в зоопарк.

