Пешеходы тут же вызвали полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Водитель на проспекте Ветеранов едва протаранил машины и чуть не задавил толпу людей, но в итоге его остановил столб. Видео аварии завирусилось в соцсетях.

ДТП произошло днем 27 апреля. По словам очевидцев, серый автомобиль Volkswagen сначала врезался в несколько припаркованных машин, а потом вылетел на тротуар, где шли люди. Трагедии удалось избежать только благодаря дорожному знаку или столбу, который остановил машину.

Видео: solnechnyigorod_life Иномарка вылетела на тротуар на проспекте Ветеранов

- То ли пьяный, то ли под наркотиками, но водитель абсолютно невменяемый, - рассказывают пострадавшие в комментариях.

После того как автомобиль врезался в препятствие, двое мужчин попытались разобраться с нарушителем и не позволить ему скрыться с места ДТП. Пешеходы тут же вызвали полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Надежда Илющенкова/solnechnyigorod_life

Ранее «КП-Петербург» писала, что 15-летний подросток на мотоцикле влетел в уличный фонарь на проспекте Народного Ополчения.