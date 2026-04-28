Создателей финансовой пирамиды, похитившего 94 млн рублей, осудили в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района поддержала обвинение по делу о крупном мошенничестве. Трое мужчин признаны виновными в хищении денег у граждан через финансовые пирамиды. Преступления совершались с марта 2019 года по июнь 2022 года.

Мошенники действовали в Москве и Петербурге. Они создали несколько организаций: потребительский кооператив «Ленинградский финансовый центр», потребительское общество «Северо-Западное финансовое общество» и еще один кооператив с похожим названием.

Людям обещали высокую доходность от вкладов, но на самом деле организации работали как классические финансовые пирамиды. Деньги новых пайщиков не приносили прибыли, а просто похищались.

- Жертвами схемы стали 118 человек. Общая сумма ущерба превысила 94 млн рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд назначил организатору наказание в виде 8 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Его подельники получили по 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет и такими же штрафами. Суд полностью удовлетворил иски потерпевших. Арест на земельные участки, квартиры и машины осужденных сохранен для возмещения ущерба.