Жители дома на Суздальском отрицают причастность к частым засорам канализации

На прошлой неделе петербургский «Водоканал» сообщил о ликвидации крупного засора на Суздальском шоссе, 22к4, ставший четвертым с начала года. В результате подтопило подвалы соседних зданий. В компании винят в этом жителей, которые нарушают правила пользования канализацией. Однако жильцы дома не согласны с такой версией.

Одна из собственниц обратилась в редакцию Piter.TV. Она пояснила, что дом эксплуатируется с 2017 года, и раньше таких проблем не было. Аварии начались только в феврале 2026 года и с тех пор не прекращаются. Подвалы и кладовые постоянно затапливает, по дому стоит запах канализации, появляется плесень, а на первом этаже разрушаются стены.

- Нужно проверять системные причины: состояние наружных сетей, пропускную способность канализации и возможное влияние соседней стройки. Они просят выяснить, не попал ли на стройке в трубы песок, бетон или строительный мусор. Также жильцы хотят проверить, не подключили ли к той же сети новые дома и справляется ли старая канализация с возросшей нагрузкой, - считают жильцы.

В «Водоканале» настаивают на своем: сброс посторонних предметов идет не от одного дома. Специалисты несколько дней чистили сеть и вытащили огромное количество мусора. В компании подчеркнули, что проблема общая для многих районов, и пообещали пристально следить за этим адресом в будущем.