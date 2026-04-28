Туристический сезон в крепости Орешек в Шлиссельбурге откроют 1 мая

В 2023 году крепость Орешек отметила 700-летний юбилей. Фото: Государственный музей истории Петербурга

1 мая в крепости Орешек в Шлиссельбурге откроют туристический сезон. Посетить известный историко-архитектурный ансамбль XIV-XX веков можно будет до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга.

- На Ореховом острове можно увидеть частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни Орешка XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX-начала XX века, в двух из них - Старой и Новой тюрьмах - открыты исторические композиции, - говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2026 году в крепости Орешек пройдет несколько крупных мероприятий. Среди них, например, фольклорно-сказочный фестиваль «Остров Буян», рыцарский фестиваль «Былинный остров», а также фестиваль «День крепости Орешек» и не только. Первый из них - «Остров Буян» - запланировали на 6 июня.

Напомним, крепость на Ореховом острове в истоке Невы основал в 1323 году новгородский князь Юрий Данилович, внук Александра Невского. Она служила форпостом на границе со Швецией. В 2023 году сооружению исполнилось 700 лет.