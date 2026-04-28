Стало известно, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья

Споры о влиянии кофе на здоровье человека идут уже не первый год. Одни говорят, что бодрящий напиток помогает сконцентрироваться и снижать риск деменции, другие, что он вызывает бессонницу и тревогу. Нутрициолог и психотерапевт Лариса Никитина рассказала NEWS.RU, что в день можно смело выпивать по две-три чашки кофе. Такое количество оптимально для среднестатистического человека. Однако пользы от бодрящего напитка будет больше, если его сочетать со здоровым образом жизни.

- Если человек пьет алкоголь, курит как не в себя, у него изменен режим бодрствования, он все время пребывает в депрессии, в злости. Если он просто будет пить две-три чашки кофе, сильно он не поздоровеет, - привело издание слова Никитиной.

В любом случае злоупотреблять кофе нельзя. Рациональный подход поможет избежать чересчур сильного воздействия на организм. А чтобы закрепить полезные свойства бодрящего напитка, важно также выбирать качественные сорта.