Беглов утвердил план магистрали М-1, которая станет дублером Приморского шоссе

В Петербурге появится магистраль, которое разгрузит Приморское шоссе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства новой магистрали М-1. Она станет дублером Приморского шоссе и соединит Курортный и Приморский районы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Длина четырехполосной трассы составит 7,2 километра. Она будет проложена севернее Приморского шоссе, от Владимирского проспекта до планируемой магистрали № 49.

- Строительство магистрали М-1 призвано разгрузить Приморское шоссе, улучшить транспортную доступность туристского кластера «Санкт-Петербург Марина» и обеспечить интеграцию новых жилых кварталов в дорожную сеть, - отметил Александр Беглов.

На магистрали будут предусмотрены тротуары, велосипедные дорожки и остановки общественного транспорта. Кроме того, планируется строительство нового канализационного коллектора протяжённостью более шести километров.