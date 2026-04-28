Петербург и Ленобласть оказались среди лидеров по числу бронирований частных домов

На долю бронирований пришлось 11 процентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург и Ленинградская область заняли третье место среди регионов России по числу бронирований дорогостоящих частных домов. На их долю пришлось 11 процентов, а средняя стоимость аренды жилья в высоком ценовом сегменте составила 34,3 тысячи рублей. Об этом сообщил Онлайн47. Такой спрос зафиксировали с мая по сентябрь 2026 года, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Первое место по количеству бронирований осталось за Москвой и Московской областью (20 процентов), второе - Краснодарский край (12 процентов). Популярными направлениями также оказались Крым, Татарстан, Карелия и Калининградская область, - добавило издание.

Эксперты пояснили, что дорогостоящие загородные дома чаще всего резервировали на короткий срок - три дня. А вот квартиры арендовали на шесть ночей.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что средняя стоимость аренды комнат в Петербурге снизилась до 14 тысяч рублей.