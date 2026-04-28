«Мне еще в это не верится»: Археолог Бутягин рассказал, как чувствует себя после освобождения из польского СИЗО

28 апреля петербургского археолога Александра Бутягина наконец освободили из польского СИЗО. Ученый попал туда в конце декабря 2025 года по требованию Украины. Лишь спустя несколько месяцев петербуржца и верного сотрудника Эрмитажа удалось высвободить из ловушки. Все произошло на белорусско-польской границе в рамках обмена.

- Мне трудно передать мои ощущения. Мне все еще не верится, но это прекрасно, - рассказал на границе сотрудникам ФСБ Бутягин. В ближайшее время ученый вернется в Петербург, где возобновит свою научную и просветительскую деятельность.

Напомним, ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил благодарность президенту России и всем, кто приложил усилия для освобождения Александра Бутягина, ученого с мировым признанием, чьи исследования в области античности внесли значительный вклад в мировую науку.