Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2026 17:56

Петербуржец, упавший с 12 этажа, заплатит 670 тысяч рублей за падение на Land Rover

Мужчина отказался возместить стоимость ремонта добровольно
Маргарита СУРИНА
Мужчина упал из окна, когда был пьян.

Мужчина упал из окна, когда был пьян.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец, выпавший с 12-го этажа, заплатит 670 тысяч рублей за приземление на Land Rover. Инцидент произошел в ночь на 9 октября 2025 года, когда мужчина упал из окна своей квартиры и приземлился на машину соседки. Петербуржец выжил, однако, соседка такой перфоманс не оценила и подала в суд. По оценке экспертов, ущерб составил 652 779 рублей. Мужчина отказался возместить стоимость ремонта добровольно.

- Суд назначил экспертизу, которая подтвердила первоначальную оценку ущерба - ремонт обойдется в 659 700 рублей. Однако истица приняла сумму, предложенную в первоначальном заключении, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд постановил взыскать с мужчины 652 779 рублей в счет возмещения ущерба и 18 056 рублей в качестве компенсации судебных расходов. Всего мужчина должен выплатить 670 835 рублей.

В момент падения мужчина был пьян и упал с 12-го этажа, зацепившись за ветви деревьев.