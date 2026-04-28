Петербуржец, упавший с 12 этажа, заплатит 670 тысяч рублей за падение на Land Rover

Мужчина упал из окна, когда был пьян. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец, выпавший с 12-го этажа, заплатит 670 тысяч рублей за приземление на Land Rover. Инцидент произошел в ночь на 9 октября 2025 года, когда мужчина упал из окна своей квартиры и приземлился на машину соседки. Петербуржец выжил, однако, соседка такой перфоманс не оценила и подала в суд. По оценке экспертов, ущерб составил 652 779 рублей. Мужчина отказался возместить стоимость ремонта добровольно.

- Суд назначил экспертизу, которая подтвердила первоначальную оценку ущерба - ремонт обойдется в 659 700 рублей. Однако истица приняла сумму, предложенную в первоначальном заключении, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд постановил взыскать с мужчины 652 779 рублей в счет возмещения ущерба и 18 056 рублей в качестве компенсации судебных расходов. Всего мужчина должен выплатить 670 835 рублей.

В момент падения мужчина был пьян и упал с 12-го этажа, зацепившись за ветви деревьев.