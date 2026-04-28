НовостиОбщество28 апреля 2026 18:04

Ленобласть сэкономила почти 6 млрд рублей на госзакупках в 2025 году

Экономия составила более 5,04 процента от бюджета региона
Маргарита СУРИНА
Ленобласть поставила задачу на 2026 год увеличить долю муниципальных закупок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Ленобласть достигла значительных результатов в сфере государственного заказа. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей. Это составляет более 5,04 процента от бюджета. Для сравнения, средний показатель по России - 4,85 процентов. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

- Прозрачность процедур значительно повысилась благодаря внедрению электронной системы. Доля муниципальных закупок через электронный магазин региона увеличилась с 4 процента в 2023 году до 24,6 процента в 2025 году, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Однако, по словам губернатора региона, есть и проблемные моменты: в некоторых районах электронный магазин используется минимально. На 2026 год поставлена задача увеличить долю муниципальных закупок через агрегатор до 50 процентов.

Лучшими в этой области стали Гатчинский округ и Всеволожский район.