Памятник Пушкину с Пулковского шоссе нашли на стройке нового парка в Пушкине

Памятник обнаружили совершенно случайно. Фото: vk.ru/wall-17328124_410812

Памятник Александру Пушкину обнаружили на стройплощадке парка «Лукоморье». Демонтированный памятник великому поэту заметили очевидцы в Пушкинском районе. Фото были опубликованы в ВК-сообществе «ГОРОД ПУШКИН.info». По словам автора поста, памятник ранее находился на углу Пулковского и Петербургского шоссе.

- Стоит себе одинокий Пушкин за дурацким забором, забытый и видимо уже не нужный, - рассказал очевидец. К слову, в 2023 году памятник демонтировали для реставрации.

Напомним, ранее стало известно, что станцию метро «Пушкинская» планируют полностью отреставрировать. Отдельное внимание уделят реставрации скульптуры Александра Сергеевича Пушкина, созданной Михаилом Аникушиным. Специалистам предстоит восстановить кисть руки с веточкой рябины, как это было задумано автором. На данный момент в руке скульптуры находится веточка сирени.