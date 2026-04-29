Постоянная выставка об императорских лошадях открылась в Царском Селе

На прилегающей территории захоронены более 120 лошадей российских императоров. Фото: ГМЗ «Царское Село»

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась новая постоянная экспозиция под названием «Царские лошади. Жизнь после службы». Впервые после Великой Отечественной войны полностью отреставрирован исторический комплекс, включающий павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей.

- Павильон и кладбище находятся в Александровском парке. Сама Пенсионерная конюшня строилась в 1827-1830 годах специально для лошадей, которые не могли нести службу по старости или болезни. На прилегающей территории захоронены более 120 лошадей российских императоров. Первое захоронение датируется 1834 годом, последнее - 1915-м, - рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Новая экспозиция рассказывает о роли лошадей при императорском дворе и о том, как складывались судьбы животных после окончания службы. Всего представлено более 120 подлинных предметов из коллекции музея: живопись, конная упряжь, скульптуры, призовые кубки, книги и даже фрагменты могильных плит.

В центре одного из залов разместили реконструкцию костюма амазонки императрицы Александры Федоровны, выполненную по старинной гравюре. Костюм дополнили подлинными предметами - дамским седлом, стременами и хлыстом. На первом этаже оборудованы четыре реконструированных стойла, которые дают представление о том, как выглядела конюшня в XIX веке.

Второй этаж посвящен макету всего комплекса в прошлом и воссозданной обстановке кабинета смотрителя. На эту должность назначали отставных кавалеристов. Среди погребенных лошадей - любимцы Александра I, Николая I, Александра III и Николая II. Например, серый мерин Серко был подарен будущему императору Николаю II, когда тот еще был цесаревичем. Конь преодолел 8283 версты от Амура до Балтики.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max