Группа подростков избила ровесника в Сосновно

Подросток попал в больницу после драки со знакомыми в поселке Сосново. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

28 марта в полицию Приозерского района обратилась жительница поселка Сосново. Женщина сообщила, что избили ее 15-летнего внука. По ее словам, днем подросток пошел гулять и встретил знакомых у одного из домов на Первомайской улице.

- Между ними начался словесный конфликт. В ходе ссоры один из приятелей несколько раз ударил пострадавшего по голове, после чего вся компания ушла. Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами, - рассказали в полиции.

Полицейские быстро установили всех участников инцидента и доставили их в отдел. Подростков опросили в присутствии родителей и отпустили. Сейчас материал проверки направлен в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

Родители участников драки будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Проверочные мероприятия продолжаются.